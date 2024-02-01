У Зеленського сказали, на що витратять 50 мільярдів від ЄС

Усі 27 лідерів Євросоюзу 1 лютого погодили 50 мільярдів євро допомоги для України. Додатковий пакет підтримки забезпечить стабільне, довгострокове та передбачуване фінансування для нашої держави.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він пояснив, куди Україна спрямує кошти від ЄС.

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Як Україні допоможуть 50 мільярдів євро від ЄС

Як зазначив радник голови ОПУ, природа політичних відносин і в Європі, і в демократичному світі суттєво змінилась. Всі розуміють ризики, вагу та нинішню роль України. Тому фінансування обов'язково буде, зокрема й з боку Сполучених Штатів Америки.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком з'явиться 1 лютого о 17:00 на ютубі 24 Каналу. Не пропустіть!

"Стратегія України тільки одна – деокупація території та обов'язковий військовий програш Росії", – наголосив Подоляк.

Мова йде про 17 мільярдів прямої допомоги та 33 мільярди у вигляді кредитів, які Київ отримає протягом наступних чотирьох років, тобто у 2024 – 2027 роках.

50 мільярдів від ЄС – це макрофінансова допомога, яка буде спрямована на підтримку української економіки, щоб держава могла виконувати соціальні та бюджетні зобов'язання.

Це транші. Детально розписати цю програму та показати, на що і як ці гроші будуть використовуватись, може міністр фінансів,

– зауважив радник голови ОПУ.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії наша країна втратила частину економіки та транзитивних можливостей, тому, враховуючи кількість соціальних програм та соціальне навантаження на державу, треба чітко розуміти, яке в нас буде фінансування з урахуванням дефіциту бюджету.

У нас є певний дефіцит. Левова частка грошей йде на фінансування армії, зокрема, на заробітні плати, соціальні виплати тощо. Однак ще є низка соціальних зобов'язань держави, які треба виконувати, і якраз на ці потреби буде направлена допомога від ЄС. Мова йде про зарплати бюджетникам, пенсії тощо,

– мовив Подоляк.

За його словами, допомога від Євросоюзу стабілізує макрофінансову ситуацію. Також це точно гарантує, що не буде суттєвих коливань курсів, невиплат та як мінімум на 4 роки стабілізує ситуацію з урахуванням того, що далі буде відбуватись в рамках війни.

ЄС надає Україні 50 мільярдів допомоги