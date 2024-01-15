Це фактично "очі" ворога, – Гуменюк розповіла, як збиття А-50 вплине на обстріли
Джерело:Media Center Ukraine
Українським військовим вдалося підбити над Азовським морем два російських борти – А-50 та Іл-22. Ймовірно, через відповідну операцію Росія може перенести заплановані удари по українській території.
Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що А-50 фактично був "очима" росіян. Збиття російського літака є відчутним ударом по ворожій авіації.
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Удар по ворожій авіації
Наталія Гуменюк зазначила, що зафіксовано збиття двох одиниць авіації – тобто А-50 та Іл-22. Вона зазначила, що це не прості літаки, адже на них розгорталися відповідні командні пункти. Вони допомагали корегувати ракетні удари по Україні.
А-50 слугував фактично "очима" ворога, тому що за допомогою саме цієї машини та апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів,
– зазначила Гуменюк.
Речниця додала, що саме за допомогою А-50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Цілком ймовірно, що такий удар є чуттєвим для російської армії. Через цю операцію ворог може відтермінувати майбутні ракетні ураження.
Збиття російських літаків
- Ввечері російські телеграм-канали почали поширювати інформацію, що українські військові завдали ударів по літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряному командному пункту Іл-22. Вранці наступного дня інформацію про збиття двох російських бортів 15 січня офіційно підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний.
- Зазначається, що це перший у історії випадок збиття літака ДРЛВ. Зазвичай вони літають далеко від лінії фронту, а також мають супровід. Екіпаж літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 складається з 15 – 16 осіб, з яких приблизно 10 операторів. Ймовірно, вони бачили ракету, але літак просто не в змозі маневрувати.
- Ймовірно, літак Іл-22 все ж дотягнув до аеродрому в Анапі, де попросив аварійну посадку. Речник Повітряних Сил зазначив, що той "живучий гад", але літак сильно пошкоджений, і ремонт йому вже не допоможе.