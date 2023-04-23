"Не міг говорити, сльози душили": пастор з Маріуполя розповів, як вийшов після майже року полону
Джерело:MRPL NEWS
64-річний пастор з Маріуполя Анатолій Волошин ще на початку повномасштабного вторгнення пішов в тероборону. Він був поранений, жив у бункерах "Азовсталі".
Він разом з іншими захисниками Маріуполя у травні 2022 року потрапив у полон росіян. Майже 300 днів військовий провів у колоніях.
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Боєць розповів про обмін після майже 300 днів полону
Анатолій Волошин був у двох колоніях – в Оленівці, що у Донецькій області, та Довжанську, що на Луганщині.
Він пригадує, що перед обміном росіяни декілька разів запитували, чи хоче залишитись.
Я казав: "Ні, в мене сини, я їду в Україну". А вони виправляли: "На Україну",
– пригадав Анатолій.
Далі полоненим зав'язали руки, на очі натягнути шапки та поверх замотали скотчем. Вони їхали, нахиливши голови. Їм заборонили говорити.
Анатолія Волошина обміняли 7 березня. Під час того обміну з Довжанської колонії вийшло 72 людей.
Я не міг говорити, сльози душили. Хоча власне сліз не було. Нам дали телефони й теплі костюми. Найперше хотів дізнатися, що в Україні діється,
– пригадав чоловік.
Наразі Анатолій Волошин живе у Києві. Він розповів, що його дім в Маріуполі цілий і там живуть люди, які втратили житло.Зверніть увагу! 7 березня 2023 року Україна змогла повернути з полону Росії 130 наших захисників. Тоді омбудсмен Дмитро Лубінець розповідав, що наймолодшому зі звільнених лише 20 років, найстаршому ж скоро виповниться 64. Ймовірно, мовилось саме про Анатолія Волошина.
Повернення 130 українських захисників / Фото омбудсмена та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Українці в полоні росіян
- 19 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у полоні росіян перебувають і цивільні українці. Мовиться про щонайменше 20 тисяч осіб.
- 18 квітня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що зниклими безвісти вважаються орієнтовно понад 7 тисяч українських захисників.
- Однак, за словами посадовця, з них 60 – 65% насправді перебувають у полоні в Росії. На жаль, Олег Котенко сказав, що інші – можуть бути загиблими.