Сім країн ЄС замовили боєприпаси за прискореною процедурою: якою буде допомога Україні

Сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси за схемою спільних закупівель ЄС. Необхідними артилерійськими снарядами вони планують поповнити запаси на своїх складах та передати їх Україні.

Про це пише видання Reuters, інформує 24 Канал. Зокрема, мовиться про артилерійські снаряди калібру 155 мм, які необхідні українським захисникам. Замовлення розміщені згідно з контрактами, укладеними Європейським оборонним агентством.

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"Більше замовлень, наприклад, для цілей національного поповнення, можуть бути в найближчі тижні та місяці", – йдеться у відповіді виданню.

Оборонне замовлення

Дана схема закупівель була створена в рамках проєкту з доставки Україні мільйона снарядів і ракет протягом року. Зазначимо, що відповідне рішення раніше ухвалила Рада ЄС.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для нашої країни. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць.

До цього часу оборонні закупівлі були прерогативою урядів 27 країн окремих членів блоку. Які саме країни зробили замовлення і якими є їхні об'єми – виданню не повідомили, посилаючись на конфіденційну інформацію.

Натомість на запит Reuters Литва та Люксембург підтвердили, що вони входять до цієї сімки. Зокрема, міністерство оборони Люксембургу зазначило, що там виділили 2 мільйони євро.

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