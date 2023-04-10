Там надто багато шпигунів, – Давидюк сказав, чи змінить Ватикан ставлення до війни в Україні

Ватикан намагається "примирити" Україну з її агресором. Напередодні відбулась Хресна хода, в якій взяв участь представник України та громадянин Росії.

Україні потрібно запросити до себе Папу Римського. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що нехай понтифік подивиться Херсон, Миколаївську область, Харків, де вчинили злочини окупанти.

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Багато святого, але й багато людського

Давидюк впевнений, що в Папі дуже багато святого, але й дуже багато людського. І людське перемагає політичне і бізнесове.

У нас чомусь бояться, коли він приїде до України, то може щось не те сказати. А ще він заявляв, що відвідає Україну за умови, якщо також відправиться й до Москви. То нехай їде. Але і нехай спочатку побачить те зло, яке скоїли росіяни в Україні,

– наголосив він.

Політолог припустив, тоді в понтифіку, як в людині обов'язково щось зміниться і більше він не буде намагатися "примирити" Україну і країну-агресорку.

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Потрібно більше інформувати Папу

Він відзначив, що в Україні серед російських попів дуже багато громадян Росії і представників ФСБ. Так само надто багато російських шпигунів серед кардиналів, яких країна-агресорка підкуповує.

Як відзначив Давидюк, вони ходять навколо Папи і переконують його, що потрібно говорити про "мир". А Папа Римський – дуже порядна людина, хоч і антиамериканіст, і інколи він піддається на російський вплив.

А також він інколи зранку порахує, скільки грошей в банку Ватикану і йому боляче стає, що потрібно буде працювати проти Росії. І саме тому з'являються такі піар-акції,

– підкреслив співрозмовник.

Тому Україні потрібно більше інформувати Папу, на думку Давидюка, – про жертви, про вбивства, зґвалтування, щоб він точно розумів, з ким він "партнериться".

"Свого часу проти таких, як Путін робили хрестові походи, а не допомагали їм правити безчинства на дійсно святих територіях", – резюмував Микола Давидюк.

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