Рекордне застосування FPV-дронів ворогом, виправдання агресії Путіним: хронологія 704 дня війни

В Україні триває 704 доба повномасштабного вторгення Росії. Ворог не полишає спроб наступу на Сході та Півдні, Сили оборони дають гідну відсіч ворогу.

Про головні події дня станом на 28 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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