Рекордне застосування FPV-дронів ворогом, виправдання агресії Путіним: хронологія 704 дня війни
В Україні триває 704 доба повномасштабного вторгення Росії. Ворог не полишає спроб наступу на Сході та Півдні, Сили оборони дають гідну відсіч ворогу.
Про головні події дня станом на 28 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У Німеччині нова політсила лівого спектру "Альянс Сари Вагенкнехт" провела свій перший з'їзд. Її лідерка, яку вже встигли назвати "подругою Путіна" розкритикувала постачання Німеччиною озброєнь Україні та закликала зменшити обсяги допомоги. Зокрема, політикиня накинулась зі звинуваченнями на очільника опозиційних консерваторів Фрідріха Мерца через те, що він "вимагає передати Києву німецькі ракети TAURUS, якими Зеленський зможе обстрілювати Москву". Російські війська упродовж минулої доби здійснили 102 обстріли по Херсонщині, випустивши 451 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 38 снарядів. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, а також стільникову та радіовежі у Бериславському районі. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Унаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 2 – отримали поранення. За добу відбулось 79 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні БПЛА "Шахед", здійснив 82 атаки МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. ВПС України завдала авіаударів по 4 зосередження військ, озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська улучили 1 артилерійську систему та 2 склади боєприпасів російських загарбників. Уночі ворог атакував Україну "Шахедами" із 8 випущених цілей – знищено 4. Також росіяни випустили дві ракети Іскандер-М по Полтавщині з району Воронезької області. А Донецьку область атаковано трьома ЗКР С-300 з окупованої території. Упродовж доби росіяни здійснили обстріли 15 громад Сумської області, в Хотінській громаді розстріляли брата і сестру. В Сумській ОВА повідомили, що загалом зафіксували 91 вибух. Обстрілів зазнали: Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади. Кремль використовує концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати свою можливу агресію щодо країн Балтії та інших країн-членів НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW)зауважили, що Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він зможе використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом, Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук прокоментував 24 Каналу останні вибухи в Росії. За його словами, головна їх мета полягає в зменшенні військового потенціалу противника. У зоні відповідальності ОК "Південь" упродовж доби зафіксували понад 70 FPV-дронів. Це – рекордна кількість за один бойовий день, повідомила речниця угрупування Наталія Гуменюк.
В Німеччині "подруга Путіна" закликала зупинити допомогу Україні
Ворог понад сто разів обстріляв Херсонщину
Головне зі зведення Генштабу
ППО знищила 4 з 8 "Шахедів"
Ворог обстріляв Сумщину
Росія створює інформаційні умови для виправдання своєї агресії
Україна намагається зменшити потенціал ворога
Рекордне застосування FPV-дронів
У Німеччині нова політсила лівого спектру "Альянс Сари Вагенкнехт" провела свій перший з'їзд. Її лідерка, яку вже встигли назвати "подругою Путіна" розкритикувала постачання Німеччиною озброєнь Україні та закликала зменшити обсяги допомоги.
Зокрема, політикиня накинулась зі звинуваченнями на очільника опозиційних консерваторів Фрідріха Мерца через те, що він "вимагає передати Києву німецькі ракети TAURUS, якими Зеленський зможе обстрілювати Москву".
Російські війська упродовж минулої доби здійснили 102 обстріли по Херсонщині, випустивши 451 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.
По місту Херсон ворог спрямував 38 снарядів.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, а також стільникову та радіовежі у Бериславському районі. Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Унаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 2 – отримали поранення.
За добу відбулось 79 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні БПЛА "Шахед", здійснив 82 атаки МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
ВПС України завдала авіаударів по 4 зосередження військ, озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська улучили 1 артилерійську систему та 2 склади боєприпасів російських загарбників.
Уночі ворог атакував Україну "Шахедами" із 8 випущених цілей – знищено 4. Також росіяни випустили дві ракети Іскандер-М по Полтавщині з району Воронезької області. А Донецьку область атаковано трьома ЗКР С-300 з окупованої території.
Упродовж доби росіяни здійснили обстріли 15 громад Сумської області, в Хотінській громаді розстріляли брата і сестру.
В Сумській ОВА повідомили, що загалом зафіксували 91 вибух. Обстрілів зазнали: Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади.
Кремль використовує концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати свою можливу агресію щодо країн Балтії та інших країн-членів НАТО.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW)зауважили, що Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він зможе використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом,
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук прокоментував 24 Каналу останні вибухи в Росії. За його словами, головна їх мета полягає в зменшенні військового потенціалу противника.
У зоні відповідальності ОК "Південь" упродовж доби зафіксували понад 70 FPV-дронів. Це – рекордна кількість за один бойовий день, повідомила речниця угрупування Наталія Гуменюк.