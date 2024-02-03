Як "Чорні запорожці" знищили колону техніки ворога під Михайлівкою: відео потужної роботи

Наші військові продовжують знищувати живу силу ворога та його техніку. У мережу наші захисники виклали відео, на якому показали, як перетворюють на брухт колону бронетехніки російських окупантів.

Так, військовим з 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" завдали ворогові добрячої прочуханки. Вони не лише знищили колону бронетехніки загарбників, а й виклали на відео свою роботу.

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Була колона техніки і нема

Відомо, що ворог сунув вперед. Загарбники прагнули штурмувати позиції наших захисників поблизу Новомихайлівки. Але наші військові не дали їм цього зробити.

Нам не звикати палити ворожі колони техніки, та все одно – кожен раз коли таке трапляється, ми щасливі як ніколи,

– кажуть військові в описі до ролика.

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Звернімо увагу й на саме відео. У ролику ми можемо побачити, як два ворожі танки не поділили дорогу під час свого руху. Внаслідок цього одна з бойових машин вийшла з ладу. Іншу вдалося з допомогою українського дрона добити.

Як наслідок, ворог не дорахувався 3 танків, 7 МТ-ЛБ, а також 1 БМП.

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Зауважимо, що втрати ворога щоденно продовжують рости. Ми закликаємо вас активніше донатити, переказуючи посильні суми. Це дозволить нашим оборонцям ефективніше знищувати окупантів і наближати нашу перемогу.

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