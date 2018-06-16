78-річний львів'янин підкорив світ на Чемпіонаті з гірського бігу: вражаюча історія

Ветеран спорту зі Львова Василь Крупський нещодавно завоював свою 247-му медаль. Її здобув завдяки блискучому виступу на Чемпіонаті світу з гірського бігу у Словенії. І це у 78 років!

Василь розповідає, що почуває себе молодим, років на 50. Він перейшов на "ти" зі спортом ще у студентські роки і досі не уявляє свого життя без п`яти тренувань на тиждень.

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Василю Крупському під силу і біг, і їзда на велосипеді, і лижні перегони. Найсвіжіше досягнення – "срібна" медаль із Чемпіонату світу з гірського бігу на дистанцію 7 кілометрів.

Цього року дуже складна дистанція, весь час вгору (треба було бігти – 24 Канал). І буквально за 3 кілометри до фінішу – одні валуни. То, можна сказати, не біг, а лазіння по валунах,

– розповів призер Чемпіонату світу з гірського бігу Василь Крупський.

Стартували прудконогі учасники на висоті 720 метрів над рівнем моря. А фінішували на позначці "1300". Хоча Василь Крупський і фінішував першим, та змагання відбувалися у командному заліку. І партнер по команді з Києва потягнув його на друге місце. В абсолютному заліку Василь Крупський став четвертим.



Василь Крупський

Тримати себе у формі та бадьоро почуватись, допомагає не лише спорт, а й правильний раціон, – розповідає чоловік.

В магазин я ніколи не ходжу, не ходимо. Сметану і масло робим самі, сир робим самі, хліб печемо самі,

– додав Василь.

Нещодавно ветеран біг Львівський півмарафон. Став другим у своїй категорії. А вже за місяць мріє здолати 21 кілометр у Польщі.