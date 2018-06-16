19:10
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

78-річний львів'янин підкорив світ на Чемпіонаті з гірського бігу: вражаюча історія

221 Читать новость на русском

Ветеран спорту зі Львова Василь Крупський нещодавно завоював свою 247-му медаль. Її здобув завдяки блискучому виступу на Чемпіонаті світу з гірського бігу у Словенії. І це у 78 років!

Василь розповідає, що почуває себе молодим, років на 50. Він перейшов на "ти" зі спортом ще у студентські роки і досі не уявляє свого життя без п`яти тренувань на тиждень.

Читайте також: У Нідерландах людям, які їдуть на роботу велосипедом, хочуть доплачувати

Василю Крупському під силу і біг, і їзда на велосипеді, і лижні перегони. Найсвіжіше досягнення – "срібна" медаль із Чемпіонату світу з гірського бігу на дистанцію 7 кілометрів.

Цього року дуже складна дистанція, весь час вгору (треба було бігти – 24 Канал). І буквально за 3 кілометри до фінішу – одні валуни. То, можна сказати, не біг, а лазіння по валунах,
– розповів призер Чемпіонату світу з гірського бігу Василь Крупський.

Стартували прудконогі учасники на висоті 720 метрів над рівнем моря. А фінішували на позначці "1300". Хоча Василь Крупський і фінішував першим, та змагання відбувалися у командному заліку. І партнер по команді з Києва потягнув його на друге місце. В абсолютному заліку Василь Крупський став четвертим.

крупський спорт
Василь Крупський

Тримати себе у формі та бадьоро почуватись, допомагає не лише спорт, а й правильний раціон, – розповідає чоловік.

В магазин я ніколи не ходжу, не ходимо. Сметану і масло робим самі, сир робим самі, хліб печемо самі,
– додав Василь.

Нещодавно ветеран біг Львівський півмарафон. Став другим у своїй категорії. А вже за місяць мріє здолати 21 кілометр у Польщі. 

Теги: Новини України Здорове життя Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
сьогодні, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 23
Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
сьогодні, 18:00 Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 252
Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
сьогодні, 17:00 Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
Христина Бердинських 709
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сьогодні, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 456
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сьогодні, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 232
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук