Понад 100 ударів по окупантах від ЗСУ та 7 знищених цілей у небі: основне за 79 день війни

ЗСУ продовжують боронити нашу землю від російських загарбників уже 79 день. Саме стільки часу триває повномасштабна війна на території України.

Українські військові разом із Національною гвардією, поліцією, бійцями територіальної оборони та цивільними б'ють ворога на всіх фронтах. Про основні події 13 травня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:53 голова Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з впливовими посадовцями, а також дипломатами Європи. Під час неї обговорили чергові важелі впливу на Росію.

05:29 в Укроборонпромі розповіли про успіхи у ремонті та відновленні трофейної техніки. Так, стало відомо про те, що підприємству вдалося полагодити ворожих машин на 1,5 мільярда гривень. Тепер вони працюють на користь ЗСУ.

03:47 Росія продовжує проводити приховану мобілізацію. Про це розповів голова ГУР генерал-майор Кирило Буданов.

02:53 дружина одного із захисників Маріуполя розповіла про останнє повідомлення, отримане від свого чоловіка. У ньому він написав їй, що вони навряд чи колись зможуть ще зустрітися.

Я ці повідомлення короткі знаю на пам'ять. Ночами я їх перечитую… Вчитуюсь у кожне слово. У повідомленні було сказано: "Мала, ми навряд чи побачимося. Кільце навколо "Азовсталі" звужується. Нам кінець",

– розповіла Наталія Зарицька.

02:16 у Росії заявили про готовність відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирних мешканців з України. Мовиться про їхнє вивезення в інші держави, зокрема, і в саму країну-агресорку.

02:16 в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ завдали понад 100 ударів по позиціях окупантів упродовж минулої доби. До лав "двохсотих" нашим бійцям вдалося відправити понад пів сотні російських загарбників.

01:31 пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що за минулу добу вдалося знешкодити 7 цілей окупанта:

5 безпілотників "Орлан-10";

1 вертоліт Ка-52;

1 крилату ракету.

00:05 глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про посилення фортифікаційних споруд на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Мовиться про Роздільнянський і Подільський райони.