79-річний Байден планує йти на другий президентський термін, – ЗМІ

Джо Байден та його найближче оточення запевнили прихильників у намірі чинного американського лідера балотуватися на другий термін. Чергові вибори президента у країні заплановані на 2024 рік.

Про те, що Байден знову йтиме у глави держави, видання пише з посиланням на слова десятків демократичних стратегів та офіційних осіб.

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Байден хоче знову в президенти

На віртуальному заході зі збору грошей цього місяця Байден сказав невеликій групі донорів, що він планує балотуватися на другий термін,

– йдеться у публікації.

Цю заяву, пише видання, політик зробив для прихильників Демократичної партії, які сумніваються у здатності Байдена балотуватися на другий термін через його вік та зменшення популярності.

Нагадаємо, досі американський лідер відкидав підхід свого попередника Дональда Трампа до оголошення кампанії переобрання одразу ж після приходу на посаду. Очікується, що Байден зробить офіційну заяву після закінчення проміжних термінів.

Падіння рейтингу президента США

20 листопада Байдену виповнилося 79 років. У 2024 році, на який заплановані чергові президентські вибори, йому буде майже 82 роки. Досі найстаршим на момент завершення каденції американським президентом був Рональд Рейган. У день, коли він припинив очолювати державу, політику було майже 78 років.

Рейтинг чинного очільника Білого дому за останні пів року знизився більш ніж на 10 пунктів – до 40%. Зокрема, це зумовлене зростанням інфляції та наслідками пандемії коронавірусу.