Десята частина – українки: BBC опублікував рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу

З 2012 року BBC почав складати список 100 найвпливовіших жінок року. Цьогоріч майже десята частина з них – українки.

Серед жінок, у компанію яких потрапили українки, також Біллі Айліш, Пріянка Чопра Джонас і Сельма Блер, Урсула фон дер Ляєн та інші.

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Які українки у топі

Британський мовник BBC серед багатьох жінок світу виділив 8 українських представниць. А саме:

дружину президента України Олену Зеленську (за висвітлення страждань українського народу у війні проти Росії),

депутатку парламенту і фронтову волонтерку Яну Зінкевич (за евакуацією людей з поля бою, допомогу пораненим військовим і мирним жителям та організацію волонтерської групи "Госпітальєри"),

журналістку Крістіну Бердинських (за роботу в зонах російських обстрілів),

лідерку людей із обмеженими можливостями Юлію Сачук (за координацію евакуації та порятунок життів українців з обмеженими можливостями),

парамедикиню Юлію Паєвську (за порятунок військових і цивільних у Маріуполі, за документування роботи своєї команди в місті, яке перебувало в облозі),

педіатра Ірину Кондратову (за надання перинатальної допомоги в Харкові, який обстрілювали російські військові),

правозахисницю Олександру Матвійчук (за документування воєнних злочинів Росії після вторгнення в Україну),

професорку математики Марину Вʼязовську (друга в історії жінка, яка отримала престижну премію Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики).

Список також відображає роль жінок у центрі конфлікту в усьому світі у 2022 році – від протестувальників, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночих облич конфлікту та опору в Україні та Росії,

– розповіли в ВВС.

Зазначимо також, що цьогоріч вперше укладачі списку попросили 100 попередніх жінок призначити інших, які, на їхню думку, заслуговують на місце в списку 2022 року.

100 головних фотографій року по версії Time

Зазначимо, що Україну відзначили й в іншому престижному рейтингу. Ба більше, зі 100 фотографій року більшість – про Україну.

Серед них – затори у Києві у перший день повномасштабного вторгнення Росії, поля з чорними вирвами від обстрілів, прощання близьких та інші.

Додамо також, що раніше президент Володимир Зеленський очолив інший рейтинг TIME100. Його обрали найвпливовішою людиною 2022 року. Поруч з ним у трійці лідерів – колишній прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.