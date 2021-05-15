80 українців хочуть евакуюватися з Сектора Гази, – ЗМІ

Українцям, які проживають у Секторі Гази, запропонували сформувати список на евакуацію. Попередньо відомо, що таке бажання висловили щонайменше 80 людей.

Не виключено, що Ізраїль може провести наземну військову операцію у секторі Гази. Наслідки будуть руйнівними, може постраждати мирне населення, зазначило джерело у МВС.

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Саме тому, ймовірно, з'явиться потреба евакуації звідти українських громадян. Українцям у секторі Гази вже запропонували сформувати відповідний список.

Його направлять у дипломатичні представництва для подальшої обробки. За попередньою інформацією, приблизно 80 українців висловили бажання евакуюватися.

У секторі Газа проживає близько 1 600 українців. Більшість – жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, а також члени їхніх сімей.

Станом на 14 травня жертв або постраждалих серед українців у Секторі Гази немає. До слова, наразі звідти не евакуйовували своїх громадян у жодній країні.

Обстріли у Секторі Гази

Напередодні внаслідок обстрілів у Секторі Гази загинули щонайменше 10 цивільних. Ракета влучила в табір, де жили біженці з Палестини.

Обстріл забрав життя 8 дітей та 2 жінок. Місцеві ЗМІ звинуватили в обстрілах Армію оборони Ізраїлю. Там інцидент наразі не коментують.

Чому загострився конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

7 травня в Ізраїлі почалися протести проти виселення кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі. Мітинги переросли у жорсткі сутички з силами безпеки країни.

Після цього з території Сектора Гази запустили перші ракети по Єрусалиму та Тель-Авіву. Протягом наступних днів обстріли не припинялися, Ізраїль завдав ударів у відповідь.