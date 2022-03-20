82% українців не вірять у розкол держави, – "Рейтинг"

18 березня 2022 року соціологічна група "Рейтинг" провела нове опитування в України. Зокрема, респондентів запитали, чи вірять вони у розпад країни.

Це одне з перших опитувань після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року. Про основні події останніх тижнів читайте за посиланням.

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Українці не вірять у розкол держави

Переважна більшість українців вважають, що загроза розколу України малоймовірна. Так відповіли 82% респондентів. Їхня впевненість у цьому суттєво пішла вгору завдяки тому, що країна згуртувалася під час війни, яку почала Росія. Серед основних загроз, які українці вважають реальними у найближчі місяці, назвали:

Інфляція, ріст цін – 45% ,

, Дефіцит палива – 38%. ​​

Ймовірність знецінення нацвалюти та зриву посівної кампанії називають реальною не більше чверті опитаних, голод – 13%. Жителі східних областей України трохи більше бояться вищезгаданих загроз, ніж опитані з інших регіонів. Крім того, 77% українців переконані, що справи у державі рухаються у правильному напрямку.

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