Росія дуже занижує втрати серед своїх десантників: в ГУР назвали причину

В ГУР відреагували на випадковий витік даних щодо втрат серед російських десантників. В українській розвідці дали зрозуміти, що цей злив не відповідає дійсності, бо втрати в окупантів набагато вищі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Росії сильно применшують дані про втрати. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому Росія маніпулює з цифрами

Юсов прокоментував нещодавній витік про 8500 поранених російських десантників. Представник ГУР МО наголосив, що навіть ці цифри є навмисно зменшеними.

Але навіть така дозована правда суворо заборонена у цьому королівстві кривих дзеркал, і навіть напівправду у путінській Росії можуть сказати лише випадково. Зрозуміло, що для режиму смертельно небезпечним є взагалі обговорення всередині власної так званої держави питання втрат,

– зазначив він.

У великої кількості росіян є загиблі та поранені родичі. За словами українського розвідника, попри це в Росії є табу щодо обговорення цієї теми.

Що цьому передувало

Розвідка Великої Британії повідомила, що 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних. Під час святкування дня повітряно-десантних військ країни-агресорки Міхаіл Тєплінскій повідомив, що 8500 російських десантників отримали поранення та згодом нібито повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Згодом звернення головнокомандувача десантних військ держави-терориста видалили з усіх каналів міноборони Росії. Як зазначають британські розвідники, цей генерал-полковник так і не назвав кількість загиблих чи серйозно поранених десантників.

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