88% українців вірять, що Україна відіб'є напад Росії, 80% готові захищати країну зі зброєю

Соціологічна група "Рейтинг" провела чергове опитування. Воно пролило світло на те, як українці оцінюють шанси вистояти у війні з Росією та їхню готовність захищати країну зі зброєю.

1 березня Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців. Дізнайтеся, як вони ставляться до військового нападу Росії на Україну.

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Варто зауважити, що 90% опитаних відчувають надію. І лише 5% – розчарування. Якщо порівнювати з довоєнними часами, то кількість тих, хто відчуває надію, зросла утричі. Ба більше, практично у всіх регіонах нашої країни українці висловлюють максимальний рівень відчуття надії.

88% українців вірять у те, що наша країна зможе відбити напад Росії. І цей показник зростає щодня. Задля справедливості зауважимо, що 10% опитаних не мають такої впевненості.

98% опитаних підтримують Збройні Сили України.

93% – діяльність президента Володимира Зеленського.

84% – дії місцевих голів.

80% респондентів наголосили на тому, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках.

Якщо порівнювати з довоєнними часами, то цей показник зріс істотно. У 2020 році цифра сягала 59%. Зауважимо, що найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, а дещо нижчий – на Півдні та Сході. Але не суттєво – на Півдні майже 80%, а на Сході – майже 60%. Що стосується гендерного розрізу, то воювати за Україну готові 90% чоловіків і 70% жінок.

Також українці підтримують ступ до ЄС і НАТО – 86% і 76% відповідно.

Відомо, що в опитуванні брали участь 1200 респондентів віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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