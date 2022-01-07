9 літаків із російськими десантниками приземлилися в Алмати
Джерело:ТАСС
У Казахстан 7 січня прибули ще 9 російських військово-транспортних літаків Іл-76. На борту перебували десантники та військова техніка.
Російські військові досі прибувають у Казахстан
Борти приземлилися в аеропорту Алмати. Про це повідомили у російському міністерстві оборони.
Важливо Військові підрозділи, які Росія перекидає у Казахстан, брали участь в агресії проти України
У відомстві зазначили, що підрозділи зі складу російського "миротворчого контингенту" вже виконують свої завдання.
Угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 Ан-124 цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану,
– мовиться у повідомленні.
Введення військ ОДКБ
На протестах у Казахстані військові не хотіли стріляти у власний народ. Через це президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернутися до Організації Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести свої війська.
У Росії 6 січня підтвердили, що відправили своїй бійців у Казахстан. Армійці нібито є "миротворцями" й будуть лише охороняти державні будівлі. Однак їм вже дозволили стріляти у протестувальників.
У Таджикистані та Киргизстан 7 січня також заявили, що відправлять своїх бійців. Перед тим це зробила й Білорусь. За даними ОДКБ, у Казахстані перебуває 2 500 "миротворців".Зверніть увагу! У США сумніваються у законності введення іноземних військ на територію Казахстану. Адже на країну ніхто не нападав зовні. Токаєв виправдав своє звернення в ОДКБ, назвавши протестувальників "терористами".
Що відомо про ситуацію у Казахстані
- Ситуація в Казахстані загострилася 5 січня, коли між протестувальниками та силовиками виникли серйозні сутички. У цей день активісти почали захоплювати адміністративні будівлі й підпалювати їх.
- Уночі проти 6 січня в Алмати панувало мародерство – люди трощили магазини, банки й торгові центри.
- Наразі в країні триває "антитерористична операція". Токаєв заявив, що у всіх регіонах вдалося "відновили конституційний лад". Однак "зачистки" будуть тривати, поки усі озброєні протестувальники не здадуться.
- За офіційними даними, станом на 7 січня на протестах затримали понад 3 тисячі людей, а 26 – вбили.
- Силовикам дозволили стріляти по активістах без попередження. Президент Казахстану називає протестувальників "вбивцями та злочинцями".
Дивіться відео про протести у Казахстані: