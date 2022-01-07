9 літаків із російськими десантниками приземлилися в Алмати

У Казахстан 7 січня прибули ще 9 російських військово-транспортних літаків Іл-76. На борту перебували десантники та військова техніка.

Російські військові досі прибувають у Казахстан

Борти приземлилися в аеропорту Алмати. Про це повідомили у російському міністерстві оборони.

Важливо Військові підрозділи, які Росія перекидає у Казахстан, брали участь в агресії проти України

У відомстві зазначили, що підрозділи зі складу російського "миротворчого контингенту" вже виконують свої завдання.

Угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 Ан-124 цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану,

– мовиться у повідомленні.

Введення військ ОДКБ

На протестах у Казахстані військові не хотіли стріляти у власний народ. Через це президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернутися до Організації Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести свої війська.

У Росії 6 січня підтвердили, що відправили своїй бійців у Казахстан. Армійці нібито є "миротворцями" й будуть лише охороняти державні будівлі. Однак їм вже дозволили стріляти у протестувальників.

У Таджикистані та Киргизстан 7 січня також заявили, що відправлять своїх бійців. Перед тим це зробила й Білорусь. За даними ОДКБ, у Казахстані перебуває 2 500 "миротворців".

Що відомо про ситуацію у Казахстані

Дивіться відео про протести у Казахстані: