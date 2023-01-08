До Білорусі прибули приблизно 9 російських гвинтокрилів: яка мета окупантів

Кремль продовжує перекидати в Білорусь військових та зброю, зміцнюючи відносини для агресії проти України. Зокрема, стало відомо, що на територію країни Лукашенка Путін відправив 9 літальних апаратів.

Представники Збройних Сил та різні експерти наголошують, що повторне вторгнення окупантів зі сторони Білорусі є цілком можливим, тому потрібно не припиняти до нього готуватися. Хоча й зараз ознак формування наступальних угрупувань немає, однак Росія продовжує перекидати на територію сусідньої країни військову техніку та особовий склад для нібито "навчань".

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Російська авіація "окуповує" білоруські аеродроми

Як зазначають білоруські активісти, 5 січня міноборони режиму Лукашенка анонсувало проведення спільних льотно-тактичних навчань між військовими обох терористичних держав.

За нашою інформацією, з 8 по 12 січня до Білорусі очікується прибуття авіаційної складової Росії для проведення зазначених навчань,

– написали в телеграм-каналі Belarusian Hajun project.

Водночас там припустили, що, найімовірніше, російська авіація у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах. Окрім того, окупанти можуть залучити для цих "навчань" Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми.

Зверніть увагу! Станом на 14:00, 8 січня на аеродром "Мачуліщі" вже почали прибувати борти Військово-космічних сил Росії. Зокрема, відомо про 9 вертольотів Мі-8 і Мі-24 та про те, що на деяких з них зображена символіка у формі літери "Z".

Україна готується до оборони територій

Наразі не можна стверджувати стовідсотково, чи окупанти розпочнуть повторне вторгнення зі сторони Білорусі, однак ЗСУ ретельно готуються до цього. Зокрема, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, як Київщина підготувалась до потенційного повторного вторгнення з півночі. Він констатував, що території уздовж кордону з сусідньою терористичною державою заміновані. Окупанти не зможуть їх пройти так легко, як би їм того хотілося.

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Проте важливо ще раз наголосити, що Ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко підкреслив, що ворог поки не сформував потрібних ударних угрупувань для наступу.