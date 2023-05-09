Сподівається, що Росія допоможе з Карабахом: чому до Москви на парад приїхав прем'єр Вірменії
На парад 9 травня до Владіміра Путіна приїхав, зокрема, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. Та дати оцінку Вірменії як суб'єктній країні можна буде лише тоді, коли вона вийде з ОДКБ та повністю врегулює конфлікт з Азербайджаном.
Про це 24 Каналу заявив політолог Олександр Антонюк. Усе через те, що існує страх "бути побитим" з боку Росії.
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"Усе ж сподівання на те, що Росія втрутиться у їхній конфлікт і займе в черговий раз позицію щодо цього багаторічного конфлікту між ними та Азербайджаном. Мені здається, що Пашиняну треба все-таки виходити на розмову", – розказав політолог.
Єдиний вихід
Він переконаний, що там, де нема Росії, там завжди буде можливість розв'язати питання по Карабаху.
Мені здається, що це буде єдиний правильний вихід. І виходити з ОДКБ. Поки вони будуть членами ОДКБ, вони будуть заручниками отакого російського впливу,
– наголосив Антонюк.
Щойно Вірменія набереться мужності й зрозуміє, що Росія – це далеко не друг, а їх основні проблеми, зокрема, зі своїми сусідами, через Росію. Адже країна-агресорка діє по принципу "розділяти та володарювати".
"Чим швидше вони це зможуть усвідомити, плюс, навіть усвідомити в тому, що поки вони в ОДКБ, в них оце російська зброя, яка мало на що нині здатна у порівнянні з тим, як сьогодні діє сучасна зброя", – впевнений політолог.
Хто приїде на парад до Москви: дивіться відео
Він зазначив, що вірмени мають згадати про те, як вони програли Азербайджану війну, коли їх атакували безпілотниками.
"Щойно на рівні вірменського народу й уряду буде оце усвідомлення, ми більше таких картинок з вами, можливо, не побачимо. Це питання швидше еволюційне, ну і плюс революційне, і геополітичне, зокрема", – підсумував Олександр Антонюк.
Парад "пабєдобєсія" в Росії
- Окупанти готуються проводити щорічний парад до "Дня Перемоги" на Червоній площі у Москві. Утім, бояться щодо безпеки після так званої "атаки" безпілотників на Кремль. А також після вибухів на паливних складах, вантажних потягах та в тимчасово окупованому Криму.
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що російські спецслужби готуються до ймовірних "диверсій" та проводять "напружену роботу".
- На парад у Москві приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. Політолог Тарас Загородній вважає, що Владімір Путін намагається створити "живий щит" із президентів.