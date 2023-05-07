Хтось із Путіних точно буде на параді: чому диктатор обов'язково має з'явитися на Червоній площі

Один із двійників Владіміра Путіна може взяти участь у параді до 9 травня на Червоній площі Москви. Усе через те, що поява російського диктатора відеозв'язком продемонструє його слабкість.

Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Тож, найімовірніше, Путін цього робити не буде.

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"Тут може бути статичний формат – це двійник, який буде перебувати на трибуні, буде приймати звіти, буде вітати ветеранів і так демонструвати свою "присутність", – наголосив генерал армії.

Також так російський диктатор зможе демонструвати й "підтримку" не лише ветеранів, але й російських військових, які тероризують Україну. Однак, у країні-агресорці це будуть подавати як нібито "захист Росії від якоїсь навали західних країн, НАТО та України".

Але не з'явитися там – показати, що він боїться, що він слабкий. Я думаю, що якраз і сам Путін, і його піарники не підуть на цей крок. Підміна Путіна може бути,

– переконаний Маломуж.

Двійник буде доречним

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, поява одного із Путіних буде доречною. Тим більше, що у "визначальний період" російський диктатор хоче демонструвати свою "присутність" і "контакт з людьми".

"9 травня – це для нього визначальний період, коли йдуть величезні прорахунки на фронті. І десь втекти з параду, не з'явитися там – фактично вже і визнати свою поразку, відсутністю на параді, безпосередньо", – вважає він.

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Провокації з боку Росії

Водночас росіяни можуть нагнітати ситуацію щодо того, що нібито Україна готує "удар" у такий "священний день" як День перемоги.

"І зрозуміло, що тут, можливо, Путін і з'явитися, а можливо і в період параду він поїде. І парад може навіть не відбуватися. Щодо того, що "є, бачите, в період параду, безпосередньо, загроза". Тому і такого лідера як Путін треба сховати", – зауважив генерал армії.

Також можливі заходи безпеки щодо учасників параду або навіть його припинення. Окупанти можуть задіти різні варіанти.

"Це й вибухи, це й удари БпЛА по своїх же. Такі провокації реально можуть бути. Переодягання у форму наших бійців, що вони вже готували при Брянській області, теж може бути й по Білорусі", – припустив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Небезпека й полягає в тому, що сценарії росіян можуть бути різними.

"Інформаційний формат ведення війни на упередження – дуже важливий. Розкрити плани ворога, розформувати ці всі позиції по провокаціях і не допустити їх проведення", – наголосив Микола Маломуж.

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