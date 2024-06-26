Звільнення 90 українців з російського полону: СБУ показала ексклюзивне відео

Україна 25 червня змогла повернути з російського полону 90 українців. СБУ показала ексклюзивне відео, як наших захисників міняли на російських військовополонених.

Варто зазначити, що внаслідок обміну було повернуто 52 захисники "Азовсталі". Однак, на жаль, не було жодного азовця.

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Як виглядав обмін 90 українських полонених

У Службі безпеки зазначили, що повернення 90 українських військовополонених додому – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність!

– зауважили в СБУ.

Ексклюзивне відео з обміну 90 українських полонених / Відео СБУ

Представники служби також підкреслили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента України й повернути з полону кожного українця.

Що відомо про нове повернення українських полонених