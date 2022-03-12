97% білорусів проти війни з Україною, – опозиціонер Латушко

Росія не лише почала проти України цинічну війну, але й робить усе, щоб втягнути у це й білоруських військових. Цю ситуацію прокоментував білоруський опозиційний політик Павло Латушко.

Наразі усі розуміють, що сусідня Білорусь уже опосередковано бере участь у війні в Україні, хоча свої війська ще не вводила. До того ж Білорусь наразі на стороні держави-агресора – Росії. Проте залишається відкритим питання, як реагуватимуть білоруси на відкриту війну проти України.

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Білоруси не хочуть воювати проти України

Білоруський опозиціонер Павло Латушко повідомив, вже є дані останнього соцопитування агентства Chatham House. За його словами, це опитування серед міського населення Білорусі показало, що 97% білорусів проти участі своєї країни у війні з Україною.

Латушко додав, що такі настрої є поширені серед білоруських військових, і це головний фактор стримування для Лукашенка у цій ситуації.

Він розуміє усі ризики та наслідки такого рішення, з точки зору можливих дій або бездіяльності збройних сил, які можуть перейти на сторону України, скласти зброю, здатися у полон. Чи навіть, у крайній ситуації, повернути збою проти диктатора,

– сказав опозиційний політик.

Латушко також вважає, що це питання мало особливу важливість під час зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Кремлі зі своїм російським колегою-тираном Володимиром Путіним. Додамо, що 11 березня 2022 року росіяни влаштували цинічну провокацію, обстрілявши з повітря одне з білоруських сіл.

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