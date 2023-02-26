Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який пошкодили на "Мачулищах"

Уранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали 2 вибухи. Унаслідок цього зазнав пошкоджень російський літак А-50.

За даними відкритих джерел, таких літаків у Росії було 9. Оскільки А-50, уражений на "Мачулищах", має критичні пошкодження, у Росії їх залишилося 8.

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Основні характеристики А-50

А-50 – це літак далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛС), сконструйований в часи СРСР та прийнятий на озброєння в 1989 році. А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс "Джміль", який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.

Основні технічні характеристики літака:

довжина – 48,27 метра;

розмах крила – 50,5 метра;

висота – 14,8 метра;

площа крила – 300 квадратних метрів;

злітна вага – 190 тонн;

об'єм пального – 109 480 літрів;

крейсерська швидкість – 800 кілометрів на годину;

практична дальність – 7 500 кілометрів;

довжина розбігу – 1 540 метрів;

довжина пробігу – 1 050 метрів;

максимальна тривалість польоту без дозаправки – 9,3 години.

А-50 здатен виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів, винищувачі – 300 кілометрів, крилаті ракети – 215 кілометрів.

Цей літак створили для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію. Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

Кількість літаків та модифікацій

Літаків А-50 у Росії, за даними відкритих джерел, до інциденту 26 лютого, на озброєнні було 9 штук, вартість кожної з якої 330 мільйонів доларів. Тепер же їхня кількість зменшилася до 8.

Однак є ще модифікації, такі як:

А-50М – з модернізованим комплексом "Джміль-М".

А-50І – російсько-ізраїльська модифікація А-50.

А-50ЕІ – експортний варіант для ВПС Індії.

А-50У – варіанти модернізації серійних літаків А-50.

До слова, літаків останньої модифікації у Росії є усього 6. Варто відзначити, що є ймовірність того, що постраждав саме такий літак.

Нагадаємо, що літак А-50 до Білорусі прилетів ще у січні 2023 року, був там 54 дні і здійснив 12 вильотів. Офіційно "долітався" він 26 лютого 2023 року.