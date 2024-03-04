У німецькому Аахені взяли в заручники людей в лікарні: будівлю оточила поліція

У німецькому місті Аахен 4 березня трапився прикрий інцидент. В одній з місцевих лікарень кількох людей взяли в заручники.

Наразі місце подій оточила поліція й пожежна служба. За попередніми даними, особа, що взяла пацієнтів і працівників лікарні в заручники, може бути озброєна.

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В Аахені взяли людей у заручники в лікарні

Німецьке видання Bild зазначило, що район лікарні Luisenhospital оточений озброєною до зубів поліцією в шоломах, захисних жилетах і автоматах, а вулиці біля будівлі – перекриті. На місце прямують спецпідрозділи з Кельна.



В Аахені невідома особа взяла людей в заручники в лікарні / Фото dmp-press, Roeger Ralf

У поліції зазначили, що невідома жінка підпалила піротехніку, через що у будівлі лікарні утворилося сильне задимлення. На місці працюють кілька пожежних підрозділів.

Потім вона забарикадувалася в кімнаті для хворих – чи були в кімнаті інші люди, незрозуміло. Поліція поки не може сказати, хто саме був озброєною особою у лікарні та кому він погрожує. Також незрозуміло, чи були поранені і, чи висуває підозрювана людина вимоги.

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Варто зазначити, що Luisenhospital є протестантською лікарнею з 378 ліжками та дванадцятьма спеціалізованими відділеннями. У лікарні працює близько 1 600 працівників.

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