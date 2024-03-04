У німецькому Аахені взяли в заручники людей в лікарні: будівлю оточила поліція
Джерело:Bild
У німецькому місті Аахен 4 березня трапився прикрий інцидент. В одній з місцевих лікарень кількох людей взяли в заручники.
Наразі місце подій оточила поліція й пожежна служба. За попередніми даними, особа, що взяла пацієнтів і працівників лікарні в заручники, може бути озброєна.
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В Аахені взяли людей у заручники в лікарні
Німецьке видання Bild зазначило, що район лікарні Luisenhospital оточений озброєною до зубів поліцією в шоломах, захисних жилетах і автоматах, а вулиці біля будівлі – перекриті. На місце прямують спецпідрозділи з Кельна.
В Аахені невідома особа взяла людей в заручники в лікарні / Фото dmp-press, Roeger Ralf
У поліції зазначили, що невідома жінка підпалила піротехніку, через що у будівлі лікарні утворилося сильне задимлення. На місці працюють кілька пожежних підрозділів.
Потім вона забарикадувалася в кімнаті для хворих – чи були в кімнаті інші люди, незрозуміло. Поліція поки не може сказати, хто саме був озброєною особою у лікарні та кому він погрожує. Також незрозуміло, чи були поранені і, чи висуває підозрювана людина вимоги.
Жінка в Німеччині взяла людей в заручники в лікарні: дивіться відео
Варто зазначити, що Luisenhospital є протестантською лікарнею з 378 ліжками та дванадцятьма спеціалізованими відділеннями. У лікарні працює близько 1 600 працівників.
За день до цього у Берліні лунали постріли
- У Берліні 3 березня пролунали гучні постріли. Також було тимчасово зупинено рух міської електрички. Це була частина поліцейської операції щодо пошуку терористів "Фракції Червоної армії" у місті.
- Під час операції поліція оточила стоянку трейлерів, а постріли були зроблені, щоб відчинити замкнені двері одного з транспортних засобів.
- В результаті двох чоловіків було затримано, їхні особи зараз встановлюють. Ніхто не постраждав.
- Варто зазначити, що "Фракція Червоної армії" – німецька ліворадикальна терористична організація міських партизанів, що діяла в ФРН та Західному Берліні. Терористична організація відповідальна за вбивства понад 30 осіб та поранення понад 200 осіб.