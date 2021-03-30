Кидались камінням та пляшками: антикарантинні протести в Румунії перетворились на заворушення

У Румунії спалахнули масштабні протести проти карантину. Згодом між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички.
Джерело:Digi24
Найбільші протести виникли у Бухаресті, але також акції влаштували у Крайові, Галаці, Браїлі, Сібіу. Такі мітинги відбуваються вже протягом 2 днів.
До речі В Амстердамі витратили понад 5 мільйонів євро на вгамування COVID-протестів
Сутички на протестах
Люди виступали проти нових карантинних обмежень. В Бухаресті протестувальники кидали в силовиків каміння та пляшки. Вони навіть розбили вітрини магазинів у околицях, пошкодили автобусні зупинки.
Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і затримали десятки людей.
Коронавірус та карантин у Румунії: що відомо
- У Румунії значно погіршилась ситуація з коронавірусом. За даними РНБО, від початку пандемії у країні діагностували понад 940 тисяч хворих на коронавірус. Близько 840 тисяч людей вже одужали, але 23 234 – померли.
- 27 березня у Румунії був максимум важких хворих на COVID-19 у лікарнях. Та перебували 12 332 пацієнтів з коронавірусом. Із них 1 373 – у реанімації.
- Напередодні у Румунії посилили карантин. Наприклад, ввели комендантську годину у вихідні дні з 20:00 замість 22:00. Крім того, скоротили години роботи магазинів.