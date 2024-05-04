Україна зможе на F-16 використовувати новітні французькі бомби: про що йдеться

Вже влітку Україна отримає від партнерів перші шість F-16. Стало відомо, які бомби наші військові зможуть використовувати у парі з цими винищувачами.

Йдеться про новітні високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Про це заявив депутат французького парламенту, голова комісії з питань оборони та збройних сил Томас Гасіллуд.

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AASM Hammer адаптують до F-16

За словами Гасіллуда, наразі відбувається робота з адаптації бомб AASM Hammer до літаків F-16.

Зазначимо, що AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, який перетворює некеровані авіабомби на "розумні".

AASM Hammer – гібрид ракети та бомби.

Передня частина – комплект систем наведення, а друга – твердопаливний реактивний двигун та рульові поверхні. Завдяки тому, що вони встановлюються на звичайну бомбу виходить високоточний далекобійний авіаційний боєприпас.

Можна програмувати висоту підриву, швидкість та кут удару бомб. Базовою є 250 кілограмова бомба, але існують варіанти комплектів під тисячі кілограмову авіаційну бомбу.

Дальність дії AASM Hammer становить близько 70 кілометрів з ймовірним відхиленням близько 10 метрів.

Військовий експерт зазначає, що російські КАБи не мають такої точності.

AASM Hammer перебувають на озброєнні з 2007 року. У французьких Повітряних силах ці боєприпаси пристосовані для використання з літаків Mirage 2000D, Dassault Rafale, Tejas, F-16 та Mirage F1. У Повітряних силах ЗСУ вони адаптовані для пусків з літаків Міг-29 та Су-24М.

Раніше Франція пообіцяла поставити Україні у 2024 році щонайменше 300 таких бомб.

Збройні Сили вперше вдарили КАБами типу AASM по росіянах на Авдіївському коксохімічному заводі.

Нагадаємо, що росіяни не припиняють тероризувати Україну КАБами. Вони б'ють як по цивільних містах, так і по бойових позиціях наших воїнів. Останнім часом окупанти збільшили кількість ударів бомбами по Часовому Яру, який намагаються захопити до 9 травня. Таку саму тактику ворог використовував в Авдіївці.