Росія знову атакувала Україну "Шахедами": у багатьох регіонах оголосили тривогу, працює ППО

У ніч на 21 червня вороги вчергове запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Спершу повітряну тривогу оголосили у північних регіонах, проте згодом тривоги почали розростатися по країні.

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Росія атакувала Україну дронами з Півночі

Є підвищений ризик атаки з моря

Тривогу оголосили у Житомирській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях – дрони могли долетіти й туди.Моніторингові пабліки повідомили про роботу ППО на Київщині. Природньо, Сили оборони захищатимуть наш повітряний простір всюди, де буде загроза.У Вінницькій області зафіксували рух "Шахедів" – в регіоні оголосили повітряну тривогу.У Київській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів".У Черкаській області гучно – в регіоні пролунали звуки вибухів.По всій Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу. Там зафіксували дрони-камікадзе.Тривогу оголосили у Черкаській області через рух ворожих безпілотників.Повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області. Паралельно у Донецькій області попередили про загрозу обстрілу прифронтових територій.Повітряну тривогу оголосили у Сумській та Полтавській областях. За кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що в цих регіонах зафіксували рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед"

Окрім "Шахедів" цієї ночі є підвищена загроза атаки з моря. Близько опівночі 21 червня в ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій.

Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат "Адмірал Макаров", "споряджений Калібрами",

– мовиться в повідомленні.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.