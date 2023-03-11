Президент невизнаної Абхазії терміново перевів силовиків у посилений режим

Президент невизнаної Абхазії Аслан Бжані наказав перевести силові структури на посилений режим роботи. Це все – через протести у Грузії.

Так, Аслан Бжані вважає, що Абхазію потрібно захистити від "зовнішніх загроз". Про це мовиться на сайті його "адміністрації", інформує 24 Канал.

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В Абхазії силовиків перевели у посилений режим

Глава держави провів робочу нараду з начальником державної служби охорони Дмитром Дбаром та головою служби державної безпеки Робертом Кіут,

– зазначили у повідомленні.

Бжані наказав перевести особовий склад силових структур на посилений режим роботи через протести у Тбілісі. В "адміністрації" підкреслили, що наразі у полі діяльності силових структур – широке коло питань, пов'язаних з Абхазією від різних "зовнішніх загроз".

Зеленський пропонує використати досвід України для деокупації Придністров'я й Абхазії

Нещодавно Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі. Зокрема, він згадав про Придністров'я та Абхазію.

"Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені – від Придністров'я і Абхазії до Північних територій", – зазначив український президент.

Масштабні протести у Грузії