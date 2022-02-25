Аби зберегти темпи наступу: ворог вводить на деяких напрямках другі ешелони угруповань

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог вводить на деяких напрямках другі ешелони угруповань. Окупанти намагаються зберегти темпи наступу.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що зафіксували висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська. Українські герої безстрашно захищають рідну землю.

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Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, окупанти зазнають сильних втрат. Зокрема, лише від початку доби 25 лютого кількість знищених бойовиків перевищила тисячу.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!