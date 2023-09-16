Найважчі танки у світі: Данілов приємно заінтригував заявою про Abrams

США активно підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, країна вже пообіцяла передати танки Abrams. Олексій Данілов озвучив приємну новину.

Раніше видання Politico повідомило, що перші Abrams Україна отримає вже у вересні 2023 року. Українські герої вже завершили навчання на них.

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Що каже Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перші Abrams надійдуть в Україну вже найближчим часом. Окрім того, США передадуть більше танків, аніж анонсували. Раніше повідомляли, що у першу партію увійдуть 8 танків.

Щодо постачання Abrams, – найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери – США – в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну,

– наголосив Данілов.