Abrams вже у Німеччині: українські військові готуються до початку навчання

У Німеччину вже прибув 31 навчальний американський танк Abrams. Це свідчить про те, що освоєння українськими захисниками цієї техніки може розпочатися найближчим часом.

У понеділок, 15 травня, речник міністерства оборони США Патрик Райдер підтвердив прибуття в ФРН американських танків. Про це інформує 24 Канал посиланням на запис трансляції брифінгу спікера Пентагону.

Дивіться також Перші кроки до F-16 і багато зброї: потужні результати європейського турне Зеленського

Коли розпочнеться навчання

Зазначимо, що йдеться саме про 31 танк M1A1 Abrams. Ймовірно, навчання українських бійців розпочнеться найближчими тижнями.

Можу підтвердити, що 31 навчальний танк M1A1 Abrams прибув до навчального центру Граффенвер у Німеччині для підготовки до подальшого навчання українських танкових екіпажів. Екіпажі, як очікується, прибудуть і почнуть навчання у наступні кілька тижнів,

– констатував Райдер.

Наголосимо, що танки Abrams, які прибули в Німеччину, є навчальними. Себто у бій ЗСУ відправлятимуться на іншій техніці.

Окрім того, слід сказати, що у Вашингтоні оголосили про намір відправити такі танки Збройним Силам ще в січні. Сталося це після місяців перемовин між Києвом та державами Заходу щодо створення "танкової коаліції".



Що потрібно знати про характеристики Abrams / Картинка 24 Каналу

Наступний крок – авіація