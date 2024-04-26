Україна тимчасово відводить танки Abrams з поля бою, – AP

Сили оборони тимчасово відводять американські танки Abrams з поля бою. Ймовірною причиною такого рішення стало буцімто постійне використання ворогом безпілотників, що робить танки вразливими.

У матеріалі західні журналісти посилаються на високопосадовців США, які розкрили інформацію на умовах анонімності. Так, чиновники стверджують, що окупанти постійно використовують розвідувальні та ударні дрони, а вони ускладнюють захист танків.

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Що пишуть в ЗМІ про причини відведення Abrams

У ЗМІ заявляють, що Україна вже втратила 5 із 31 танка Abrams, які передали США. Оскільки ворог активно використовує дрони, то було ухвалено рішення тимчасово відвести танки.

Наразі танки перемістили з лінії фронту, і США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику,

– заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді.

Один з представників оборони США анонімно також підтвердив відведення танків.

Офіційні особи США також стверджують, що безпілотники – це не єдина проблема на фронті. Вони також стверджують, що Україні варто обговорити нову тактику, яка зробить танки Abrams ефективнішими в польових умовах.

Варто зауважити, що окупанти щодня використовують десятки, а то й сотні безпілотників. Наталія Гуменюк, колишня речниця ОК "Південь" повідомляла, що лише на Півдні фіксують до 200 – 250 прольотів різних дронів. За даними Генштабу ЗСУ, лише протягом минулої доби було ліквідовано 12 дронів.

Буданов про ефективність Abrams

Очільник ГУР МО Кирило Буданов раніше заявляв, що ЗСУ використовуватиме Abrams лише у продуманих конкретних операціях. Він наголошував, що ці танки не будуть брати участь у боях на передовій, адже їх буде дуже легко уразити.

Їх слід використовувати дуже спеціально для дуже конкретних, добре розроблених операцій, тому що якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго на полі бою. Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але у дуже добре підготовлених,

– розповів керівник ГУР.

Буданов також стверджував, що великими проблемами для бронетехніки є щільні замінування території та FPV-дрони, які активно використовують обидві сторони. За словами начальника ГУР МО, це загалом знівелювало роль танків на всіх напрямках.