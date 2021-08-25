Абсолютний парадокс, – Кучма назвав причини окупації Криму та війни на Донбасі

Леонід Кучма заявив, що окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися. Водночас, за його словами, війна на Донбасі розпочалася тому, що ми почали відповідати Росії.

Другий президент назвав такі причини парадоксальними, адже вони "діаметрально протилежні". Однак наголосив, що з агресором необхідно боротися і лише тоді вдасться повернути своє.

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Проти окупації треба боротися

"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли". А от окупація – це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна обурюватися, як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися", – сказав Леонід Кучма.

Що ж до причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору,

– додав другий президент.

Окупація Криму Росією

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії

Ситуація на Донбасі: коротко

На Донбасі 24 серпня окупанти 3 рази зривали режим припинення вогню.

Неспокійно було біля населеного пункту Новомихайлівка та Причепилівка.

Унаслідок атак ворога один воїн зазнав поранення, несумісного з життям.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу