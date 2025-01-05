Путін зазнав поразки, але майбутнє України залежить від адміністрації Трампа, – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловився про перебіг повномасштабної війни в Україні. Він сказав, від чого залежить майбутнє нашої держави.
Ентоні Блінкен зазначив, що амбіції російського президента Владіміра Путіна були в тому, щоб стерти Україну. Про це пише 24 Канал з посиланням на NYT.
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Путін провалився
Державний секретар США також наголосив, що лідеру Росії не вдалося реалізувати ці амбіції.
Ми зупинили це. Путін провалився. Україна стоїть,
– підкреслив він.
Крім цього, він пояснив, від чого залежить майбутнє. За його словами, Україна має надзвичайний потенціал не лише для виживання, але й для процвітання в майбутньому.
Блінкен вважає, що це залежить від рішень, які прийме майбутня адміністрація та багато інших країн.
Раніше він підкреслив, що рішення про припинення війни в Україні повинні приймати самі українці, та зазначив важливість тривалого припинення вогню для безпеки країни.
Блінкен заявив, що Україна перебуває на шляху до членства в НАТО, і це може стати гарантією безпеки проти майбутньої агресії Росії.