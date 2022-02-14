Адміністрація Байдена хоче вивезти весь персонал з Києва за 24 – 48 годин, – ЗМІ

14 лютого 2022 , 03:47
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Джерело:

CBS

У ЗМІ з'явилась інформація, що США готуються евакуювати весь персонал свого посольства з Києва. Ба більше, планують це зробити терміново: протягом всього доби-двох.

Щодо евакуації персоналу посольства американський телеканал, як це традиційно буває в питаннях, що стосуються України, отримав інформацію зі своїх анонімних джерел.

До слова ЗМІ повідомили, що глава делегації ЄС в Україні терміново залишив Київ

Евакуація дипломатів

Декілька дипломатичних джерел повідомили CBS News, що адміністрація Байдена готується вивезти весь американський персонал з Києва протягом наступних 24 – 48 годин,
– заявив телеканал після телефонної розмови Байдена й Зеленського.

Водночас наразі невідомо, куди саме евакуйовуватимуть персонал – за межі України чи далі на захід країни, наприклад, у Львів, як це зробила Німеччина зі своїм консульством у Дніпрі.

Термінова евакуація громадян

Важливо: Речник посольства США пояснив можливу евакуацію – дивіться відео

 

Автор: Василь Денисюк