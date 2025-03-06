У Зеленського відреагували на "таємні переговори США з Тимошенко і Порошенком"

Несподівано з'явилося повідомлення, що адміністрація Дональда Трампа провела таємні переговори з колишньою прем'єр-міністркою Юлією Тимошенко та політиками, які є членами партії Петра Порошенка. Темою розмови, ймовірно, була організація швидких президентських виборів в Україні.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що це дуже дивна ситуація. За його словами, виглядає так, ніби у США шукають когось, хто буде готовий підписати максимально невигідні для України умови, а саме капітуляцію.

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"Я не зовсім розумію, хто б погодився на це", – сказав він.

Що вигідно Росії

Михайло Подоляк підкреслив, якщо адміністрація Трампа знайде людину, яка все ж погодиться на капітуляційні умови, то вона ще має виграти вибори.

Він (президент США – 24 Канал) говорить з людьми, які, з огляду на соціологію, можуть не мати взагалі шансів. На мій погляд, це скоріш інформаційні спекуляції навколо теми, яку просуває Росія. Це відбувається достатньо довго,

– підкреслив він.

Мовиться про риторику Кремля, у якій Владімір Путін намагається позбутися Володимира Зеленського, бо, мовляв, лише за таких обставин можна буде завершити війну.

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що у Росії ненавидять Зеленського і вважають, що з ним на своїх умовах домовитись не вийде.

У Кремлі думають, що їм вдасться спричинити внутрішню напругу, яка тиснутиме на суспільство, щоб відвернути увагу від того, що відбувається по лінії фронту,

– зауважив радник Офісу Президента.

Росіяни прагнуть отримати більш позитивні для себе результати щодо завершення війни в Україні.

Важливо! Дональд Трамп нещодавно назвав президента України "диктатором", а його команда, ймовірно, прагне усунути Зеленського, якого він вважає незручним. Видання The Economist зазначає, що заяви Трампа про припинення вогню можуть загрожувати Україні, адже без чітких гарантій безпеки це може зіграти на руку Росії.

Вибори в Україні

Подоляк зазначив, що ймовірні варіанти проведення виборів треба обговорювати не з окремими політиками, а з огляду на суспільний консенсус та організаційні можливості.

Ми розуміємо, Росія може сказати, що готова припинити вогонь, але як тільки окупанти бачитимуть, що вибори йдуть не за їхнім планом, то атаки можуть відновитись. Таким чином виборча кампанія зупиниться,

– висловився радник Офісу Президента.

Він також додав, що політику, який буде лояльний до концепції капітуляції України, буде дуже непросто, адже Збройні Сили України та будь-які інші українські спільноти не дозволять, щоб це відбулось.