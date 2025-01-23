2 найбільші проблеми для адміністрації США в питанні російсько-української війни

Дональд Трамп, ймовірно, готовий активно працювати для того, щоб сприяти завершенню російсько-української війни. Він вже призначив спеціального представника з цього питання – Кіта Келлога, проте на адміністрацію новообраного президента США можуть очікувати кілька проблем.

Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що Кіт Келлог не має спеціального дипломатичного досвіду у веденні перемовин щодо завершення війни. Але він має військовий досвід, який може стати у пригоді.

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Ймовірні проблеми адміністрації Трампа

Олександр Краєв назвав 2 найбільші проблеми, з якими команда Трампа може зіштовхнутися з під час спроб завершити війну на території України.

Перше – росіяни розхитуватимуть адміністрацію новообраного президента США ядерним шантажем.

І тут якраз відсутність дипломатичного і наявність військового досвіду (у Келлога – 24 канал) може навпаки допомогти. Людина з повноцінним військовим досвідом менш ймовірно буде підкуплена російськими погрозами, які ті постійно використовують проти Заходу,

– сказав експерт ради зовнішньої політики.

Друге – у Трампа на шляху до завершення російсько-української війни можуть зіткнутися із невизначеною позицією Китаю.

Ми бачимо, що з однієї сторони Китай готовий тиснути на росіян, але з іншої у нас ніколи не буде впевненості в тому, що там просуватимуть ідею того, щоб Росія йшла на перемовини,

– зауважив Олександр Краєв.

Він підсумував, що, однозначно, не можна довіряти країні-агресорці. В Україні чудово це розуміють, тому є надія, що в адміністрації Дональда Трампа також працюватимуть з усвідомленням цього.

До слова, Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши запровадити санкції та мита на весь російський експорт до США, якщо цього не станеться. Він також зазначив, що прагне допомогти Росії уникнути економічного краху, одночасно висловивши симпатію до російського народу.