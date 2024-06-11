Капітан запасу ВМС України пояснив, чому загорівся російський корабель "Адмірал Левченко"

В Баренцевому морі 10 червня загорівся великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Він був побудований ще за радянських часів, а двигуни для цього корабля виготовлялись в Миколаєві.

Проте після введення антиросійських санкцій у 2014 році Україна припинила обслуговування та продаж двигунів. Капітан запасу ВМС України Андрій Риженко сказав 24 Каналу, через які проблеми на російському кораблі могла виникнути пожежа.

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Пожежа була серйозною

"Адміралі Левченко" – це великий протичовновий корабель проєкту 1155. Його побудували та здали ще радянському флоту у 1988 році. Це доволі великий корабель, водотоннажність якого становить 7 тисяч тонн.

Довжина "Адмірала Левченко" – 163 метри. Це означає, що він набагато більше, ніж фрегат, якщо порівнювати з тими кораблями, які має Україна,

– зазначив Риженко.

Це корабель океанської зони, основне призначення якого – пошук і знищення підводних човнів противника. На ньому розташовані пускові установки по чотири ракети – це протичовнові ракетні системи. До кожної ракети знизу приєднана торпеда, яка в певній точці від'єднується та влучає в підводний човен.

В кормовій частині біля вертолітного майданчика є система проти ППО. Для 1980 – 1990-х це був дуже "просунутий" комплекс "Кинджал".

"Адмірал Левченко" востаннє проходив відновлюваний ремонт у 2021 році. Під час цих робіт на кораблі мали замінити газотурбінні маршові двигуни, охолоджувальні установки, а також запірну арматуру. Крім того, ремонту та модернізації підлягала бортова електроніка та протипожежне обладнання.

Корабель був побудований у Санкт-Петербурзі, але головні двигуни – газові турбіни – виготовлялись в Миколаєві. На "Адміралі Левченко" встановлені чотири турбіни по 20 тисяч кінських сил. Саме вони забезпечують кораблю необхідний хід.

Певні технічні роботи з обслуговування цих газових турбін особливо важливо проводити з періодичністю раз на рік. Якщо їх не проводити, то можуть дійсно виникнути різні несправності. Наприклад, несправність системи подачі пального в газову турбіну. Це може трапитись через виснаження матеріалів, і це спричинить велику пожежу,

– пояснив він.

Газова турбіна – це конструкція, яка виглядає як двоповерховий будинок, тому, на думку капітана запасу ВМС України, пожежа може виникнути дуже серйозна. Відповідно буде складно її подолати, і вона спричинить суттєві наслідки.

"Постраждати може не тільки техніка, але й екіпаж. Оскільки на кораблі багато пального, яке поступає під тиском, і виникає велика температура горіння. Тому імовірно на кораблі під час пожежі вигоріло декілька відсіків", – зауважив Андрій Риженко.

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