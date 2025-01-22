СБУ викрила відомого адвоката, який навів ракетний удар по Дніпру та хотів втекти з України

Співробітники СБУ затримали відомого адвоката з Дніпра, який працював на ворога та коригував ворожі ракетні удари по місту. Чоловік розповідав кураторам про місця, де виготовляється чи ремонтується зброя, повідомляв про наслідки атаки на Дніпро.

Чоловіка було затримано, коли він намагався виїхати за межі України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Адвоката з Дніпра підозрюють у співпраці з росіянами

Зрадник навів ракетний удар з боку Росії по місцевій компанії, яка займається модернізацією та ремонтом бойових та розвідувальних дронів. Він надав ворогові не тільки координати цього місця, але й точно відмітив місця технологічних цехів і складів.

Використовуючи цю інформацію, країна-агресорка завдала удару по компанії. Тоді 6 людей загинули, а 30 дістали поранення. Внаслідок атаки постраждала також цивільна інфраструктура.

Фігурант повідомив кураторів про наслідки удару та продовжив діяти в інтересах ворога. Він надав координати ще одного стратегічного об'єкта у Дніпрі.

Слідство встановило, що російський агент спілкувався з куратором через третю особу. "Зв'язковим" виявився знайомий адвоката, який, імовірно, обіймав посаду першого заступника голови так званої Красногвардійської районної адміністрації в окупованому Криму.

Чоловіка затримали, коли він намагався перетнути кордон України на пункті пропуску "Краківець". Правоохоронці провели обшуки в будинку та офісі фігуранта. Там знайдено та вилучено мобільні телефони та SIM-карти із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Відомого адвоката підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні та визнанні збройної агресії Росії проти України. Чоловіка нині тримають під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Що говорять в Офісі Генерального прокурора

В Офісі Генерального прокурора додали, що чоловік не тільки передав ворогові інформацію, але і поширював матеріали, у яких містилося виправдовування російської агресії та окупація частини України.

Коригування ворожого удару відбувалося через Телеграм, куди зрадник надсилав інформацію про об'єкти, а пізніше – про наслідки атаки, яка сталася у грудні 2023 року. Тоді ворог завдав удару ракетою Х-101, пошкодивши кілька об’єктів військової, критичної та цивільної інфраструктури.

Адвокат з Дніпра коригував ракетні удари та виправдовував війну / Фото СБУ та прокуратури Полтавщини

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила ще кілька зрадників у Дніпропетровській області. За даними слідства, місцева компанія допомагала Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї, відправляючи ворогам профілі з нержавіючої сталі. Підозру у співпраці з окупантами отримав власник підприємства та троє його підлеглих.