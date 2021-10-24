Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку його ліквідації: прем'єр Грузії відповів

Адвокат Міхеіла Саакашвілі стверджує, що грузинська влада має намір ліквідувати політика. Ніка Гварамія стверджує, що це можуть здійснити у тюремній лікарні. Влада Грузії такі звинувачення відкидає.

Найближчим часом, за словами Гварамії, Саакашвілі мають перевезти з Руставської в'язниці до тюремної лікарні.

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Адвокат каже, що у лікарні імітують бунт ув'язнених

За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться ліквідацією,

– заявив Гварамія.

Захисник каже, що за його даними, у лікарні уже перебуває спеціальний ув'язнений, завдання якого знищити колишнього президента Грузії. Гварамія звернувся до омбудсменки країни з проханням простежити за ситуацією.

Прем'єр назвав ці заяви провокацією

Грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі уже відреагував на заяви захисту політика. Глава уряду назвав це провокаціями.

Це повна нісенітниця та провокація. Населення прекрасно розуміє чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти паніку до виборів у наступну суботу. Цей тиждень буде дуже напружений, з'являється і інші брехливі заяви,

– сказав Гарібашвілі.

Глава уряду не оминув нагоди зауважити, що під час каденції Саакашвілі людей справді вбивали у тюрмах. Гарібашвілі наголосив, що за станом ув'язненого політика пильно стежать, у випадку погіршення ситуації його переведуть в тюремну в'язницю.

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Що відомо про затримання Саакашвілі в Грузії: