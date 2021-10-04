Адвокат сподівається, що Саакашвілі помилують у Грузії: деталі справ проти політика

Бека Басилая розповів, що проти його підзахисного Міхеіла Саакашвілі грузинські правоохоронці порушили чотири кримінальні справи. Однак адвокат висловив сподівання, що політика все ж помилують.

Усі справи, розпочаті щодо Саакашвілі, Басилая у коментарі виданню назвав неправовими та політизованими.

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Адвокат Саакашвілі про справи проти його підзахисного

Коли Саакашвілі був президентом, він пригощав своїх гостей і платив державними грошима. Це нормально. Мова не про великі гроші, це ресторан і таке інше. І тепер йому це висунули як обвинувачення,

– зазначив Басилая.

Іншу справу, за словами захисника, відкрили через те, що політик, перебуваючи у Чехії, приніс на кладовище Вацлава Гавела квіти. "Він купив їх не за свої гроші, а за бюджетні. Це йому теж коштувало обвинувачення і кримінальної справи", – розповів адвокат. Він вважає такі звинувачення "комічними".

Крім того, ще одна справа стосується помилування звинувачених, коли Саакашвілі перебував на посаді президента країни, четверта – незаконного перетину кордону Грузії.

Захисник сподівається на помилування політика

Басилая зазначив, що можливість помилування політика залежатиме від політичної ситуації в Грузії після місцевих виборів.

На виборах грузинська опозиція отримала дуже хороший результат. Якщо буде опозиційний рух рости, то я впевнений, що наша президентка змінить своє рішення,

– заявив адвокат.

раніше Саломе Зурабішвілі категорично висловилася про можливе помилування Саакашвілі, запевнивши, що ніколи не піде на такий крок.

Басилая пояснив такі висловлювання грузинської лідерки бажанням дати мотивацію прихильникам її політичної сили. Однак, на його думку, у найближчі місяці, коли в країні відбудеться протест, "у неї не буде іншого вибору, як ухвалити рішення про помилування".

Мовляв, схожий прецедент вже був пів року тому, коли затримали одного з опозиційних лідерів і через 2 місяці відпустили.

Затримання Саакашвілі: коротко