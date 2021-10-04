Адвокат сподівається, що Саакашвілі помилують у Грузії: деталі справ проти політика
Джерело:"Суспільне"
Бека Басилая розповів, що проти його підзахисного Міхеіла Саакашвілі грузинські правоохоронці порушили чотири кримінальні справи. Однак адвокат висловив сподівання, що політика все ж помилують.
Усі справи, розпочаті щодо Саакашвілі, Басилая у коментарі виданню назвав неправовими та політизованими.
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Адвокат Саакашвілі про справи проти його підзахисного
Коли Саакашвілі був президентом, він пригощав своїх гостей і платив державними грошима. Це нормально. Мова не про великі гроші, це ресторан і таке інше. І тепер йому це висунули як обвинувачення,
– зазначив Басилая.
Іншу справу, за словами захисника, відкрили через те, що політик, перебуваючи у Чехії, приніс на кладовище Вацлава Гавела квіти. "Він купив їх не за свої гроші, а за бюджетні. Це йому теж коштувало обвинувачення і кримінальної справи", – розповів адвокат. Він вважає такі звинувачення "комічними".
Крім того, ще одна справа стосується помилування звинувачених, коли Саакашвілі перебував на посаді президента країни, четверта – незаконного перетину кордону Грузії.
Захисник сподівається на помилування політика
Басилая зазначив, що можливість помилування політика залежатиме від політичної ситуації в Грузії після місцевих виборів.
На виборах грузинська опозиція отримала дуже хороший результат. Якщо буде опозиційний рух рости, то я впевнений, що наша президентка змінить своє рішення,
– заявив адвокат.
Басилая пояснив такі висловлювання грузинської лідерки бажанням дати мотивацію прихильникам її політичної сили. Однак, на його думку, у найближчі місяці, коли в країні відбудеться протест, "у неї не буде іншого вибору, як ухвалити рішення про помилування".
Мовляв, схожий прецедент вже був пів року тому, коли затримали одного з опозиційних лідерів і через 2 місяці відпустили.
Затримання Саакашвілі: коротко
- За словами представників Міхеіла Саакашвілі, він вирушив у Грузію для захисту голосів виборців своєї партії "Єдиний національний рух" на виборах до місцевих органів влади.
- Майже одразу по прильоту його заарештували. Політику загрожує до 6 років перебування у в'язниці. Однак прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що можуть висунути й нові обвинувачення.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь цієї ситуації. Президент України зауважив, що домагатиметься повернення Саакашвілі, адже він є українським громадянином.