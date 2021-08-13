Сами валите с моей страны, – адвокатка-любителька Шарія обурилась словами Зеленського та Креміня

Київській адвокатці Дар'ї Климович, схоже, не сподобались ініціативи президента Зеленського та мовного омбудсмена Креміня. Зокрема, мовиться про виїзд з країни тих людей, яким подобається Росія і не подобається українізація.

Перед цим вона процитувала слова президента та мовного омбудсмена. Відповідне відео опублікувала на сторінці у фейсбуці свого адвокатського бюро "Климович и партнеры".

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Що проросійській адвокатці не подобається в українізації

Київська адвокатка Дарина Климович процитувала слова Володимира Зеленського, який нещодавно сказав: "Хто не любить Україну – їдьте в Росію". Згодом – мовного омбудсмена Тараса Креміня: "Якщо вам не подобається мовний закон – їдьте в іншу країну".

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Також вона процитувала слова націоналістів "Валіза. Вокзал. Росія" та слова нардепки, що "треба валити з цієї країни". Мовиться про особисту переписку нардепки від "Слуг народу" Анна Колісник, яку раніше оприлюднило видання "Букви".

Після цього адвокатка написала: "Самі валіть з моєї країни". До речі, після цього адвокатка записала відео, у якому розповіла, що нібито отримала повідомлення та дзвінки з погрозами.

Ба більше, коментуючи мовний закон на тій же сторінці в фейсбуці вона заявила: "Ось тільки давайте ми з вами подумаємо і вирішимо, чи в такій країні ми з вами реально хочемо жити? Чи дійсно таке важливе в нашому з вами житті притягнуте за вуха мовне питання? Або ми прекрасно розуміємо з вами один одного будь-якою мовою і хочемо одного: загального благополуччя?".

Такі вислови дозволила собі адвокатка, яка працює в українській столиці. Ба більше, вона в коментарях



Коментар адвокатки, де вона пише про "міфічний" русский мир / Скриншот Катарсис

Адвокатка називає "русский мир" "міфічним" та ображає людей – нібито вони "не розуміють, що це значить", а ще вкладають в поняття "своє розуміння з огляду на свої інтелектуальні можливості".

Певне, адвокатка забула про війну на Донбасі, де кожного через обстріли проросійських бойовиків гинуть українські військові та про окупацію Криму Росією.

Окрім того, вона публікувала сторіз у інстаграмі, де позначала Шарія.

Чоловік адвокатки – любитель Шарія

У телеграм-каналі "Катарсис" помітили, що Климович є прихильником скандального пророросійського блогера Анатолія Шарія. У фейсбуці чоловіка, який має ім'я Александр Климович справді є подібні репости.

Про що мовиться у заявах Володимира Зеленського та Тараса Креміня

Володимир Зеленський під час інтерв'ю 5 серпня сказав, що тимчасово окупований Донбас рано чи пізно обов'язково повернеться в Україну. Тож закликав місцевих мешканців, які хочуть жити в Росії, переїжджати на територію держави-агресора.

"Якщо ти все життя перебував в Україні, але відчував, що це Росія, то заради своїх дітей та внуків, вже їдь шукати собі місце в Росії",

– закликав Зеленський.

Після того мовний омбудсмен Тарас Кремінь 6 серпня вчергове став на захист української мови, закликавши поважати "солов'їну". Натомість тим, кого не влаштовує мовний закон та держава Україна, Тарас Кремінь порадив поїхати туди, де їм буде комфортно.

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