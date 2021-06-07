Невідомо, в якому він стані: Протасевича не бачили вже 10 днів

Адвокатка затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича Інеса Оленська вже 10 днів не бачила свого підзахисного. Тому наразі про стан активіста невідомо нічого.

Адвокатка – це єдина людина, яка може потрапити до блогера. Про це розповіли батьки Протасевича.

До речі Білоруси та росіяни досі живуть в СРСР, – Овдієнко про "інтерв'ю" з Протасевичем

Відтак поки що немає інформації про те, де перебуває Протасевич та у якому він стані.

Заважимо, що раніше до Протасевича не пускали адвокатку. Оленська змогла потрапити до підзахисного лише через кілька днів після затримання. Тоді вона заявила, що у Протасевича "все добре". Втім, більше розповісти не могла, бо давала підписку про нерозголошення.

Затримання Протасевича: що відомо

Пасажирський літак Ryanair, на якому Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою летіли з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.

Білоруські диспетчери повідомили про загрозу замінування. Щоправда, ніякої вибухівки так і не знайшли.Протасевича та Сапегу зняли з літака та затримали.

Згодом пропагандисти оприлюднили так зване "інтерв'ю", яке за словами батьків затриманого та експертів, писали під тиском.

У відео Протасевич визнав свою вину, однак неозброєним оком видно, що хлопець був заляканий та дуже переживав.