Знайти, щоб знову втратити: адвокату Чауса в СБУ повідомили, що не знають, де екссуддя

Екссудя Микола Чаус, якого 30 липня знайшли в одному зі сіл на Вінниччині, знову зник. До цього він нібито перебував у Центральному управлінні СБУ в Києві.

Однак у Службі безпеки України адвокату Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі. Про це юрист написав у своєму телеграм-каналі.

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До мене вийшов представник СБУ і заявив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта,

– зазначив правозахисник.

Ростислав Кравець додав, що залишив свої координати та сподівається, якщо Чаус з'явиться в СБУ, то його поінформують про це.

У серпні 2016 року його затримали під час отримання хабаря у 150 тисяч доларів.

Чауса знайшли в Україні

У квітні 2021 року з'явилось повідомлення, що екссуддю Чауса викрали. Нібито невідомі посадили його в авто у Кишиневі.

Згодом, у травні, він записав відеозвернення до українців і запевнив, що викрадали його насправді набагато раніше.

Знайшли його у селі Мазурівка, що у Вінницькій області 30 липня. Екссуддя нібито сам прийшов у тамтешню будівлю сільської ради.

За словами сільського голови, Чаус був голодним та брудним. Був одягнений у шорти, але без футболки – з голим торсом.

Екссуддю нагодували, дали води. Втім, незадовго нібито прийшли посадовці Служби безпеки України й повезли його кудись.

Чаус – колишній скандальний суддя Дніпровського райсуду Києва.

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