Літаків поменшало: в мережі з'явились супутникові фото аеродрому в Енгельсі

Після того, як "загадковий" безпілотник атакував російський аеродром "Енгельс", кількість авіації на ньому зменшилась. Це зрозуміло зі супутникових знімків, які опублікували західні ЗМІ.

На одному з найбільших ворожих аеродромів в Енгельсі упродовж тижня декілька разів цвіла "бавовна". Окупанти настільки перелякались, що почали ховати свої літальні апарати.

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Літаки на авіабазі Росія активно використовує у війні

Зауважмо, що аеродром розташований приблизно за понад 480 кілометрів від українського кордону. Невідомі безпілотники три рази за грудень його атакували, однак варто сказати, що значних пошкоджень авіабази аналітики не зафіксували.

Важливо, що на "Енгельсі" розміщувались ескадрильні винищувачі Ту-95 "Ведмідь" (Bear-H) та інші ескадрильні надзвукові бомбардувальники Ту-160 (Blackjack). Обидва типи літаків Росія використовує у війні проти України, але супутникові знімки свідчать про значне зниження активності цієї російської авіації дальнього радіуса дії.



Ситуація на аеродромі в Енгельсі станом на 29 грудня 2022 року / Знімок супутника з порталу The Drive

Нові супутникові знімки від 29 грудня авіабази Енгельс, яка розташована в глибині Росії, засвідчують неодноразові спроби України завдати удару по авіабазі,

– пишуть журналісти.

Окрім того, у виданні Defence express констатували, що не на руку окупантам погані погодні умови.



Ситуація на аеродромі в Енгельсі після атаки БПЛА / Знімок супутника з порталу The Drive

Сніг та морози призвели до того, що на аеродромі розміщується всього 11 бомбардувальників – це значно менше, аніж у листопаді цього ж року.

У той час, як п'ять Ту-95 "Ведмідь" помітно очищені від льоду і припарковані на розчищених перонах і доріжках, чотири інших залишаються вкритими снігом,

– зауважили розслідувачі.

Водночас два бомбардувальники Ту-160 "Блекджек" також вкриті снігом, хоча принаймні один з них має ознаки того, що його платформу очищали від снігу.

Нагадаємо, що на аеродромі "Енгельс" 29 грудня місцеві чули потужні вибухи. Ймовірно, окупанти збили свій Су-27.