Російський аеродром "Кущевська" уразили дрони: де він розташований на карті

Безпілотники завдали удару по аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї Росії. Об'єкт розташований за 250 кілометрів від російсько-української лінії фронту.

Власне, у ніч на 27 квітня дрони Служби безпеки України вдарили по базі "Кущевська" противника. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де розташоване відповідне летовище.

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Де на карті аеродром "Кущевська"

Сам військовий об'єкт простягається на південний захід від однойменного населеного пункту Краснодарського краю Росії. За даними 2010 року, в станиці Кущевська проживало 28,3 тисячі людей. Історично відповідний край населяло чимало українців, адже він є частиною Кубанщини.

Аеродром розташований за 10 кілометрів від центру населеного пункту, якщо їхати автомобільними шляхами. За даними аналітиків Defence express, від навчально-тренувальної бази "Кущевська" до лінії фронту близько 250 кілометрів. Для українських дронів – це не є великою відстанню, хоча невідомо достеменно, звідки їх запускали.

Де розташований російський аеродром "Кущевська": дивіться на карті від Gppgle maps

Експерти констатували, що українським безпілотникам вдалось уразити й знищити склад з універсальними модульними плануючими комплектами (УМПК). Не виключено, що їх використовували російські загарбники задля перетворювання звичайних бомб на керовані.

Крім того, у Defence express зазначали: на аеродромі "Кущевська" базуються бомбардувальники Су-34, однак підтверджених даних про їхнє пошкодження – немає. На одному з відео чути, як працюють реактивні двигуни. Скоріш за все, окупанти вирішили змінити місце дислокації літаків.

БпЛА успішно уразили склад УМПК на аеродромі окупантів: дивіться відео з телеграм-каналів

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