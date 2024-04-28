У мережі з'явилися супутникові знімки пошкодженого російського аеродрому "Кущевська"

Французький дослідник Бреді Африк виклав фото та відео аеродрому, який було уражено 27 квітня. На них можна побачити масштаб пошкоджень.

У станиці Кущевській Краснодарського краю є однойменний аеродром. Там базувались фронтові бомбардувальники Су-34.

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Що видно на фото

Пошкодження від українського удару по російській авіабазі Кущевська видно на нових супутникових знімках високої роздільної здатності. Це місце розташовується в понад 200 кілометрах від лінії фронту в Україні,

– написав дослідник.

Наслідки ураження аеродрому "Кущевська" / Фото Бреді Африк

Також аналітик змонтував порівняння об'єкту до і після атаки у коротке відео.

Аеродром у станиці Кущевській до та після ураження: дивіться відео

"Геолокаційні кадри знищених російських комплектів плануючих бомб на цьому місці та супутникові зображення від сьогоднішнього дня показують, що нещодавній удар України пошкодив кілька різних ділянок російської авіабази Кущевська", – уточнив він.

А ще Бреді Африк перепостив ролик, де видно, як горять боєприпаси. Супроводив його написом "Знищені російські комплекти планерних бомб видно на кадрах, знятих із землі після удару".

На аеродромі Кущевська горять авіабомби: дивіться відео

Що відомо про ураження аеродрому в Краснодарському краї

У ніч на 27 квітня по ньому вдарили безпілотники. Мовилося, що знищено склад з універсальними модульними плануючими комплектами (УМПК). Це дуже важливо, адже за їхньою допомогою ворог перетворює звичайні бомби на керовані, роблячи їх більш смертоносними.

Росіяни, звісно ж, сказали, що все збили та все добре. Щоправда, порахувати дрони над Кубанню не змогли – їх чи то 10, чи то 60. А от місцеві не були такими оптимістичними: казали, що їм страшно, і питали, коли це все закінчиться. Але це питання треба адресувати не сусідам у соцмережах, а особисто Путіну.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пожартував, що то була кара небесна. А ще повідомив: після вибухів окупанти підняли гвинтокрили, потім на аеродром поїхали швидкі, під'їзди в тому напрямку перекрили військові.

Була версія, що зачепило і літаки. Та, можливо, їх перебазували.

Загалом у Кущевській дислокується 195 навчальна авіабаза, яка раніше була 797 навчальним авіаційним полком. Там росіяни готують як власних пілотів, так і іноземних. Наприклад, на цьому летовищі навчали іранських льотчиків на літаках Як-130. Вони, цілком імовірно, могли зазнати ушкоджень. А ще росіяни вчилися там керувати КАБами. Імовірно, на передовій зможуть трохи видихнути, оскільки в Кущевській було вражено ворожий склад із боєприпасами.