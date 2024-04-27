Удар по аеродрому "Кущевська": там базувались фронтові бомбардувальники Су-34

Атака дронів на аеродром "Кущевська" в Росії призвела до знищення складу з універсальними модульними плануючими комплектами. Кадри з місця подій свідчать про серйозні пошкодження.

Військовий аеродром "Кущевська" розташований у Краснодарському краї. У ніч на 27 квітня він зазнав удару з боку безпілотників. За попередніми даними, знищено склад з УМПК, за допомогою яких ворог перетворює звичайні бомби на керовані.

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Атака на аеродром "Кущевська" та її наслідки

Відомо, з-поміж іншого, що на летовищі базувалися фронтові бомбардувальники Су-34 противника. Загалом авіабаза розташована за понад 250 кілометрів від російсько-української лінії фронту.

Опубліковані кадри засвідчують руйнування складу УМПК та пошкодження будівлі пункту управління польотами. На відео також видно літаки Су-34, що вказує про можливість їхнього ураження, однак достовірної інформації про це немає.

Чи уражені саме літаки – невідомо, але на відео чути, як працюють реактивні двигуни. Можливо, ворог ухвалив рішення перебазувати машини,

– наголошують аналітики.

Супутникові знімки ESA підтверджують присутність літаків Су-34 на аеродромі до моменту атаки. Попри хмарність, яка ускладнює отримання нових зображень, радіолокаційні дані вказують на наявність техніки на майданчику.

Експерти пишуть про успішне ураження російського складу / Зображення з матеріалу Defence express

Аеродром "Кущевська" відомий як навчально-тренувальна база. Там, крім бомбардувальників Су-34, можуть базуватися інші типи літаків, зокрема, Су-27 та МіГ-29.

Наслідки удару по базі "Кущевська" в Краснодарському краї: дивіться відео з телеграм-каналів

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