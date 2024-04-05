Близько 30 "Сушок" могли перебувати на аеродромі у Морозовську під час атаки

Російський військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області сьогодні вночі зазнав атаки безпілотників. На летовищі могли перебувати майже 30 літаків окупантів.

Про це повідомив OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі Х (колишній твітер). Опублікувано також супутникові знимки російського аеродрому в Морозівську, де були розміщені літаки.

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При цьому росіяни ігнорують інформацію і про вибухи, і про атаку по аеродрому. Натомість переконують, що сили ППО нібито знищили понад 40 цілей.



Російські літаки на аеродромі у Морозовську / Фото MT Anderson

Які літаки могли ебути на аеродромі

! Атаку на Морозовськ 5 квітня здійснила СБУ спільно з Силами оборони.Джерела 24 Каналу повідомили, що в результаті операції знищено щонайменше 6 військових літаків Росії, ще 8 зазнали пошкоджень.

Аналітик зазначив, що майже 30 літаків окупантів могли перебувати на аеродромі в Морозівську, який вночі атакували БпЛА.

За його даними, в момент атаки на аеродромі перебували:

26 Су-34

три Су-30/35

Що відомо про атаку

У російському місті Морозовськ Ростовської області вночі 5 квітня пролунала серія вибухів. У мережі очевидці повідомили про близько 60 вибухів. Зазначалось, що атака сталась по місцевому аеродромі.

. Морозовськ – військовий аеродром, розташований за 3 кілометри на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони Росії).