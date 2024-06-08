Ціль – Моздок: все, що відомо про аеродром у Північній Осетії

В небі над Північною Осетією у ніч на 8 червня в Росії нібито збили 3 безпілотники, які летіли на аеродром "Моздок". Цим російське Міноборони підтвердило, що дрони змогли подолати відстань в 1 тисячу кілометрів.

Нагадаємо, що наприкінці квітня з'явилася інформація про те, що на аеродромі "Моздок" розмістили шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Усе, що відомо про російський аеродром та його роль в повномасштабному вторгненні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Історичне значення аеродрому

Аеродром "Моздок" у Північній Осетії має довгу історію використання, починаючи з радянських часів. З 1961 по 1998 роки він служив базою для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Після цього, аеродром використовувався під час першої та другої російсько-чеченських воєн, а також російсько-грузинської війни 2008 року.

Використання під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну

З початком наступальної операції Сил оборони на Запорізькому напрямку навесні 2023 року, Росія почала використовувати аеродром для розміщення та запуску стратегічної авіації.

У червні 2023 року на аеродромі почали базуватися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ракетні удари по Україні. Зафіксовані супутникові знімки від 24 травня 2023 року показали шість таких бомбардувальників.

Крім того, на аеродромі також базуються винищувачі МіГ-31К, здатні запускати аеробалістичні ракети "Кинджал".

Станом на 22 квітня 2024 року на російському аеродромі "Моздок" було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.

Зверніть увагу! У повітряно-космічних силах Росії є лише 30 бомбардувальників Ту-22М3. Це свідчить про те, що на аеродромі "Моздок" розміщена п’ята частина від флоту цих літаків.

Атака на аеродром

У ранці 8 червня Міноборони Росії заявило про те, що над територією Північної Осетії було збито безпілотник. Таким чином дрони, ймовірно, подолали 1 тисячу кілометрів.

Згодом стало відомо, що дронів було три – про це повідомив голова республіку Північна Осетія Сєргєй Мєняйло. Росіяни також повідомили, що ціллю безпілотників був військовий аеродром Моздок.

Росіяни розміщують хибні цілі на аеродромі

За інформацією джерелатаку на Північну Осетію здійснило ГУР. Наразі наслідки уточнюються.

У січні 2024 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на аеродромі хибні цілі через острах завдання ударів по аеродрому.

Окрім реальних літаків, окупанти намалювали силуети фейкових Ту-22М3 та Су-24М/МР.

Які ще були атаки на російські аеродроми