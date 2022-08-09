Як виглядав аеродром "Саки" до вибухів і де розташована Новофедорівка: пояснюємо на карті

Аеродром у Новофедорівці поблизу міста Саки, де сьогодні прогриміли вибухи, є одним із ключових аеродромів російської авіації. Показуємо, як виглядав аеродром до того, як там хтось покурив.

росіяни традиційно спростовують вибухи та будь-яку атаку, кажуть про "детонацію боєприпасів", розглядають навіть версію "хтось не в тому місці покурив". Та суть незмінна — аеродром палає.

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Де розташована Новофедорівка

Новофедорівка – це селище, розташоване неподалік міста Саки на узбережжі Чорного моря. Від Новофедорівки до лінії фронту трохи понад 200 кілометрів.

Дивіться на карті, де розташована Новофедорівка:

Поблизу Новофедорівки розташований військовий аеродром, який росіяни захопили у 2014 році під час незаконної окупації Криму. На цьому аеродромі дислокується 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил росії.

Якраз такі російські війська використовуються для запусків ракет "Кинжал", якими два дні тому окупанти обстрілювали Вінницьку область.

Що сталось: коротко про вибухи

Жителі Криму почали повідомляти про звуки вибухів близько 15:00 за місцевим часом. Згодом, у Сакському районі підтвердили, що пожежа сталась на аеродромі, її причина – вибух.

Очевидці повідомляють про щонайменше десяти вибухів.

Жирна ціль: які літаки були на аеродромі

На аеродромі в Новофедорівці були розміщенні літаки Су-24М, Су-30СМ, Су-33. Про це свідчать супутникові знимки, які було зроблено до вибухів. Здається, ці літаки більше нам не будуть паскудити.



Як виглядав аеропорт "Саки" до вибухів / Фото Цаплієнко



Аеродром "Саки" біля Новофедорівки / Фото Цаплієнко



На аеродромі були розташовані військові літаки росії / Фото Цаплієнко

OSINT-аналітики InformNapalm припустили, що сьогодні ЗСУ відпрацювали красиво за класичною схемою:

AGM-88 HARM вивели з ладу РЛС/ППО, а далі у пробите "вікно" залетіли поки ще не анонсовані ATACMS (були чутки, що рішення про їх передачу могло бути прийняте після російського воєнного злочину в Оленівці).

Таким чином була знищена/уражена дуже "жирна ціль", бо на цьому аеродромі в Новофедорівці базується 43-й окремий морський штурмовий Севастопольський авіаційний полк (на архівних супутникових знімках видно, що на цьому аеродромі базувались Су-24, Су-24МР та Су-30СМ),

– зазначили аналітики.

Тим часом російське командування вже заявило, що на території аеродрому Саки біля Новофедорівки "відбулась детонація авіаційних боєприпасів". Це щось дуже нагадує "випадкову пожежу на крейсері "Москва" чи "жест доброї волі на острові Зміїний".

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